جنوب السودان تدعم طلب السعودية لاستضافة "إكسبو 2030"

وأوضح السيد دينق في تصريحٍ لوسائل الإعلام اليوم، عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان مع الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان, أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مؤكداً أن هذا القرار يجسد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.