جنوب السودان تدعم طلب السعودية لاستضافة "إكسبو 2030"

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق، عن دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030.
وأوضح السيد دينق في تصريحٍ لوسائل الإعلام اليوم، عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان مع الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان, أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مؤكداً أن هذا القرار يجسد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جهته عبر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات الثنائية المميزة.
وكان رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، قد استقبل في وقت سابق اليوم في القصر الرئاسي، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.
ونقل المستشار قطان خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية جنوب السودان بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأبدى رئيس جنوب السودان خلال اللقاء دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
فيما عبر قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة بين البلدين.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان السفير غير المقيم لدى جمهورية جنوب السودان علي بن حسن جعفر.