جنوح ودقة وفيديوهات.. تاريخ بناء المدن السعودية يُحكى في "عمّروها"

كما تم تصوير وتوثيق المراحل التاريخية لقصر خزام، وساحة الكندي، ومنطقة قصر الحكم، واستطاع الفريق المتأهب للوصول إلى الهدف المتمثل في تحقيق رؤية المشروع القائم على نشر المعرفة التاريخية للمتابعين، والتعمّق في القصة التي تقف خلف إنشاء الكثير من المباني التراثية في المملكة التي تم تشييدها كمبانٍ ومواقع تعكس المستوى الحضاري والثقافي للبيئة المحيطة، عبر استخدام مقاطع أرشيفية في عرضها، حيث تكشف عن عمق الرواية وتجسّد الملامح المعمارية الفنّية؛ تخليدًا للتاريخ وتكيّفًا مع الثورة المعمارية، وذلك بإطار وطراز معماري يواكب وتيرة التطور العمراني التاريخي منذ البداية وحتى اليوم.