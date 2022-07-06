جُهزت بأحدث التقنيات.. طائرات عمودية لمراقبة وتنظيم وإدارة الحشود في المشاعر المقدّسة

وأكد أهمية الدور الذي تقوم به القوات الجوية في تنظيم ومتابعة حركة الحجيج في أماكن الحشود، إلى جانب الحركة المرورية في المشاعر المقدّسة والإخلاء عند وقوع أي حادث -لا قدر الله-، مبيناً أن هناك تعاوناً مستمراً مع عدة جهات مشاركة في مهمة الحج؛ للاستفادة من طائرات القوات الجوية من خلال تنسيق وجدولة الرحلات الجوية لعدد من الجهات الحكومية.