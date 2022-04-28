جهود كبيرة لـ"إدارة الحشود" برئاسة المسجد النبوي في استقبال المصلين ليلة 27 رمضان

كثّفت إدارة تنظيم الحشود بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جهودها خلال ليلة 27 رمضان لاستقبال المصلين من مداخل المسجد النبوي، بزيادة أعداد الموظفين داخل وخارج المسجد النبوي، ومتابعتها باستمرار؛ لضمان حركة وسلامة الزوار والمصلين.
وقامت الإدارة -بالتعاون مع الجهات المشاركة من متطوعين وأمن الحج والعمرة- بالمحافظة على جميع الممرات خالية من أي معوقات، كما بلغت انسيابية الممرات في الساحات 100٪ وعدد الحواجز المستخدمة أكثر من 800 حاجز.
وتحرص الإدارة على تقديم أعلى وأرقى مستويات الخدمة للمصلين من خلال تسهيل الوصول لأروقة المسجد النبوي وعموم الحركة داخل المسجد النبوي وفي الساحات.