جهود كبيرة لـ"إدارة الحشود" برئاسة المسجد النبوي في استقبال المصلين ليلة 27 رمضان

وقامت الإدارة -بالتعاون مع الجهات المشاركة من متطوعين وأمن الحج والعمرة- بالمحافظة على جميع الممرات خالية من أي معوقات، كما بلغت انسيابية الممرات في الساحات 100٪ وعدد الحواجز المستخدمة أكثر من 800 حاجز.