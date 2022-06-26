جهود مكثفة وتجهيزات متواصلة للكوادر النسائية بالمسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن

وضمن مشاركة الرئاسة العامة في المشروع التنموي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ ووصولًا إلى تحقيق الريادة المحلية والدولية في مجال التطوع، تحرص وكالة الشؤون النسائية على تنظيم وإدارة العمل التطوعي داخل المسجد الحرام وتسخير أفضل الإمكانيات وتوفير الفرص التطوعية النوعية في عدة مجالات للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن حيث بلغ إجمالي الفِرَق التطوعية المشاركة في حج هذا العام ٧ فِرَق يزيد عدد المتطوعات فيها علة ١٠٠٠ متطوعة يقدمن العديد من الخدمات تم التركيز فيها على مجالات الترجمة واللغات لخدمة أكبر فئة من ضيوف بيت الله الحرام، بالإضافة إلى خدمات مساعدة كبار السن ذوي الإعاقة وخدمات التطوع الصحي والتوجيه والإرشاد المكاني والمشاركة في تنظيم الحشود وسقيا زمزم.