جهود مكثفة وتجهيزات متواصلة للكوادر النسائية بالمسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن

تستعد وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام للإشراف على تنفيذ كل الخدمات الميدانية النسائية بالمسجد، وسط جهود مكثفة وتجهيزات متواصلة لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1443هـ.
وتتم البرامج والخدمات الميدانية عبر حوكمة مستمرة للمهام المقدمة لقاصدات المسجد الحرام، وفق معايير تراعي مستجدات التميز الخدمي العالمي، ورؤية المملكة العربية السعودية (2030) ملبية تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- تجاه الرقي الشامل بالمنظومة الخدمية في المسجد.
وتشرف وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام بشكل مباشر على تنفيذ كل الخدمات الميدانية النسائية، كخدمة سقيا ماء زمزم المبارك، وعمليات غسل وتعقيم وتطهير المسجد ومرافقه الخارجية وفق أعلى المعايير الصحية، كما تعمل على تعزيز الاستفادة من خدمات الوقاية البيئية والإشراف على ضبط عمليات الدخول والخروج.
ويقف خلف تلك المهام الجسيمة كفاءات مؤهلة تتحلى بالإخلاص والتفاني موزعة داخل المسجد الحرام وأبوابه ومداخله وساحاته الخارجية، لخلق بيئة تعبدية آمنة ومراعية لكل المعايير الخدمية لتقديم أرقى الخدمات لقاصدات المسجد من شتى أنحاء العالم.
عكفت وكالة الشؤون النسائية على التخطيط لوضع حزم من البرامج الهادفة والمدروسة بعناية فائقة لخدمة حجاج بيت الله الحرام بمختلف لغاتهم، والمدرجة تحت ظل مبادرة (شعائر)، إذ تتنوع تلك البرامج في طريقة عرضها ومحتواها ومن أبرزها: (برنامج "من الهدي النبوي" الذي يهدف إلى بيان صفة حجته صلى الله عليه وسلم وبيان فضل شهر ذو الحجة، وبرنامج "تواصل" الذي يهدف إلى نشر الوعي والإرشاد المكاني للقاصدات والرد على استفساراتهم من خلال المكاتب المتنقلة، و"المنصة التفاعلية باللغات" التي تعنى بتقديم القرآن الكريم والأحاديث النبوية لبيان فضل شهر الحج إلى جانب خدمات المكتبة الرقمية، وتصميم إنفوجرافيك يعرض بعض الأخطاء التي تقع فيها القاصدات وذلك بعدد من اللغات العالمية المختلفة).
تعمل وكالة الشؤون النسائية على إعداد الخطط التفويجية لتسهيل عملية الدخول والخروج لقاصدات بيت الله الحرام عبر معايير عالمية للتنظيم، إلى جانب ضبط المسارات وتنظيم الوصول إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات بكل يسر وسهولة، وفق جهود تشاركية بين الوكالات الخاصة بتنظيم حركة قاصدي المسجد وإدارة تنقلهم لأداء النسك والعبادات، كما تتم متابعة انسيابية الحركة والإشراف على جميع المواقع والقيام برصد جميع الملاحظات والسلبيات التي تعيق حركة الحشود والقيام بتحليلها وتصنيفها والبحث عن حلول لها، إضافة للتنسيق مع كل الإدارات ذات العلاقة للتعامل مع تلك الملاحظات.
عمدت وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام على الاستعداد المبكر لموسم الحج بخطط وبرامج نوعية لتمكين ضيوف الرحمن من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة ووسط أجواء تعبدية روحانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة مع الحرص على توجيههن بالحكمة والموعظة الحسنة وإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك عملت على إطلاق سلسلة من المبادرات الإرشادية والتوجيهية المتميزة، من أبرزها مبادرة (أحطني علمًا) التي تعرض كيفية أداء مناسك الحج بالتفصيل عبر شاشة رقمية.
وقامت الوكالة بتنفيذ حملة استقبال لضيفات الرحمن بإظهار الحفاوة بهن وكرم الضيافة وتقديم الهدايا القيمة كالمصاحف وعبوات ماء زمزم وغيرها.
وتمثلت خدمات الأشخاص ذوات الإعاقة بتهيئة المصليات وتجهيزها والحرص على توفر القلم القارئ ومصاحف برايل، كما ستطلق مبادرة (نحن معك) لذوي الهمم وكبار السن ومرضى ألزهايمر، والمتمثلة في توفير أساور تحوي معلومات تعريفية عنهم.
وضمن مشاركة الرئاسة العامة في المشروع التنموي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ ووصولًا إلى تحقيق الريادة المحلية والدولية في مجال التطوع، تحرص وكالة الشؤون النسائية على تنظيم وإدارة العمل التطوعي داخل المسجد الحرام وتسخير أفضل الإمكانيات وتوفير الفرص التطوعية النوعية في عدة مجالات للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن حيث بلغ إجمالي الفِرَق التطوعية المشاركة في حج هذا العام ٧ فِرَق يزيد عدد المتطوعات فيها علة ١٠٠٠ متطوعة يقدمن العديد من الخدمات تم التركيز فيها على مجالات الترجمة واللغات لخدمة أكبر فئة من ضيوف بيت الله الحرام، بالإضافة إلى خدمات مساعدة كبار السن ذوي الإعاقة وخدمات التطوع الصحي والتوجيه والإرشاد المكاني والمشاركة في تنظيم الحشود وسقيا زمزم.