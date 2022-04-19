جهود وخدمات.. مشاهد لتهيئة مسجد قباء لاستقبال 15 ألف مصلٍ يومياً

ووثّقت عدسة "واس" من داخل مسجد قباء اليوم، مشاهد لأعمال التنظيف وتعقيم الأماكن المخصّصة لإفطار الصائمين داخل المسجد وفي ساحته الخارجية، وتهيئته لاستقبال ما يقارب 15 ألف مصلٍ، ضمن برنامج عمل يومي خلال شهر رمضان المبارك.