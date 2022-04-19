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جهود وخدمات.. مشاهد لتهيئة مسجد قباء لاستقبال 15 ألف مصلٍ يومياً
تعقيم الأماكن المخصّصة لإفطار الصائمين داخل المسجد وساحته الخارجية
تبرُز الجهود المبذولة للعناية بمسجد قباء وباقي بيوت الله والمحافظة على قدسيتها ونظافتها وتسخير الإمكانات وأجود الخدمات لتهيئتها لاستقبال المصلين على مدار العام.
ووثّقت عدسة "واس" من داخل مسجد قباء اليوم، مشاهد لأعمال التنظيف وتعقيم الأماكن المخصّصة لإفطار الصائمين داخل المسجد وفي ساحته الخارجية، وتهيئته لاستقبال ما يقارب 15 ألف مصلٍ، ضمن برنامج عمل يومي خلال شهر رمضان المبارك.