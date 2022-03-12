جوائز وتحفيز.. ماذا قال مديرو "الإسلامية" عن دعم القيادة للمسابقات القرآنية؟

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة مرزوق بن عبدالله الرويس: إن المسابقة تأتي ضمن الأعمال الجليلة والجهود المباركة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، للعناية بكتاب الله عز وجل، وتساهم وتشجع بشكل كبير في إقبال أبنائنا وبناتنا على كتاب الله تلاوة وعملًا واتباعًا، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأعمال، وأن يجعلها في موازين أعمال خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يجزيهم خير الجزاء لما يقومون به من خدمات عظيمة لخدمة القرآن الكريم والإسلام والمسلمين في المملكة وخارجها، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها.