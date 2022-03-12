جوائز وتحفيز.. ماذا قال مديرو "الإسلامية" عن دعم القيادة للمسابقات القرآنية؟

أكد عدد من مديري فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمناطق المملكة، اهتمام وعناية ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة بالقرآن الكريم وحملته، وبث روح التنافس في تلاوته وحفظه وتجويده وتفسيره؛ مما يسهم في إقبال الناشئة والأبناء والبنات على كتاب الله تعلمًا وعملًا.
جاء ذلك في تصريحات لهم بمناسبة إقامة التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، التي تقام عبر الشاشات الإلكترونية بمقر الفروع، وتستمر حتى العاشر من الشهر الجاري في المنطقة الشرقية.
وقال مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عمر بن فيصل الدويش: إن مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات تُجسد الاهتمام البالغ والعناية الكبيرة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بالقرآن الكريم وحَمَلته، مبينًا أن من أهداف هذه الجائزة ربط النشء بكتاب الله عز وجل، وإذكاء روح المنافسة بين المتسابقين.
وأشار "الدويش" إلى أنها امتداد للدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة بدعم حفظة القرآن الكريم وتشجع أبناءنا وبناتنا على الإقبال عليه، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لخدمة هذه المسابقة المباركة، وتوفير جميع الإمكانيات والتقنيات التي تساهم بشكل كبير في تحقيق نجاحها.
وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة مرزوق بن عبدالله الرويس: إن المسابقة تأتي ضمن الأعمال الجليلة والجهود المباركة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، للعناية بكتاب الله عز وجل، وتساهم وتشجع بشكل كبير في إقبال أبنائنا وبناتنا على كتاب الله تلاوة وعملًا واتباعًا، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأعمال، وأن يجعلها في موازين أعمال خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يجزيهم خير الجزاء لما يقومون به من خدمات عظيمة لخدمة القرآن الكريم والإسلام والمسلمين في المملكة وخارجها، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها.
من جهته قال المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان أسامة بن زيد مدخلي: "نحمد الله عز وجل على هذه النعمة المباركة التي نلحظها في اهتمام ولاة أمرنا بمثل هذه المسابقات التي تبث روح التنافس في حفظ القرآن الكريم وروح التنافس في تفسيره وتجويده، وأكبر دليل وخير شاهد مسابقة خادم الحرمين الشريفين المحلية لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره"، منوهًا إلى لقاء أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بحفظة كتاب الله المشاركين في هذه المسابقة، الذي كان أكبر داعم ومحفز لهم.