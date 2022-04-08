جوامع المملكة تتوحد للحديث عن فضل الصدقة والزكاة والتوعية بإخراجها لمستحقيها

وبين الخطباء في خطبهم أن شهر رمضان هو موسم العبادات، وهو وقت القربات، فيه يتنافس الصالحون، وفي ميدانه ومضماره يتسابق المتقون؛ لينالوا بذلك جزيل العطايا، وكريم المنازل عند رب العالمين، مشيرين إلى أن العبادات كثيرة ومتنوعة، ومن التي ينبغي الحرص عليها في هذا الشهر المبارك، وأن يكثر التنافس فيها: عبادة الصدقة والنفقة في سبيل الله، وبذل الطعام للمحتاج، وتفريج الكرب عن المعسرين والفقراء.