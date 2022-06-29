جوًّا وبرًّا.. وصول أكثر من 312 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وأوضحت الإحصائية أن 252140 حاجًّا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام؛ بينما استقبل مركز الهجرة البري 47521 حاجًّا، كما استقبل مركز حجاج البر 13210 حجاج، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم؛ مشيرة إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عددًا في المدينة المنورة أمس بواقع 12692 حاجًّا، ثم حجاج نيجيريا بعدد 9842 حاجًّا، والهند بعدد 7946 حاجًّا، ثم حجاج باكستان 7881 حاجًّا، ثم حجاج إيران بواقع 6411 حاجًّا.