"جوخدار": أي حاج تثبت إصابته بكورونا‬ سيتم عزله ويستكمل الحج

وأضاف: "نتوقع أن يكون هناك حالات إصابة بالفيروس لكن مع اشتراطات التطعيم للحجاج والعاملين، لن تكون هناك مضاعفات خطيرة، إذ يفترض ألا يوجد حاج إلا ويكون مستكملا التطعيمات، وكذلك العاملون وحجاج الداخل، مع الجرعة التنشيطية".