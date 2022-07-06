"جوخدار": أي حاج تثبت إصابته بكورونا‬ سيتم عزله ويستكمل الحج

كشف وكيل وزارة الصحة ورئيس لجنة الحج بالوزارة الدكتور هاني جوخدار، عن أن أي حاج تثبت إصابته بكورونا يتم التعامل معه بالعزل واستكمال الحج.
وقال الدكتور جوخدار في تصريحه لقناة "العربية": "لا نتوقع أن يكون الحج خالياً من الإصابة بفيروس كورونا؛ لأن دول العالم تسجل فيها حالات إصابة بهذا الفيروس بما فيها السعودية مثل بقية الدول".
وأضاف: "نتوقع أن يكون هناك حالات إصابة بالفيروس لكن مع اشتراطات التطعيم للحجاج والعاملين، لن تكون هناك مضاعفات خطيرة، إذ يفترض ألا يوجد حاج إلا ويكون مستكملا التطعيمات، وكذلك العاملون وحجاج الداخل، مع الجرعة التنشيطية".
وأوضح أن هدف التطعيمات هم تخفيف عبء ومضاعفات المرض، وبالتالي الحالة الخطيرة لن تحدث، بإذن الله.
وأضاف: "هناك حالات بالفيروس سوف تُسجل، وسيكون التعامل معها بالعزل واستكمال الحج، وفي حال احتاج الحاج المصاب إلى النقل للمستشفى سيتم عزله ونقله إلى مستشفيات المشاعر حسب الحاجة".