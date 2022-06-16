جودة الحياة: الطائف غنية بالفرص الاستثمارية لتنمية قطاعات السياحة والثقافة والتراث والرياضة

وعَدَّ "البكر" قطاعَ السياحة من القطاعات المحورية في محافظة الطائف، ونقطة جاذبة للاستثمارات وغنية بالفرص؛ لما حباها به الله عز وجل من طبيعة رائعة وطقس معتدل، بالإضافة إلى ما تحتويه من معالم أثرية عريقة مثل سوق عكاظ، وقصر شبرا، والمتحف الوطني، وسد معاوية؛ مما جعلها وجهة سياحية من الطراز الأول ومقصدًا لآلاف السياح كل عام؛ مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو تطوير قطاع السياحة والمحافظة على تراث المملكة العربي والإسلامي والوطني.