جودة الحياة: الطائف غنية بالفرص الاستثمارية لتنمية قطاعات السياحة والثقافة والتراث والرياضة

أكد المدير التنفيذي لقطاع دعم التنفيذ، والمدير التنفيذي المكلف لقطاع التسويق والتواصل في مركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع كل المحافظات؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ الطائف لممثلي برنامج "جودة الحياة"؛ لاستعراض أهم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق خطط ومشاريع تنمية المحافظة على مستوى القطاعات المرتبطة ببرنامج جودة الحياة مثل: الرياضة، والثقافة، والسياحة، والبلديات، ونحوه، لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في المحافظة.
وعَدَّ "البكر" قطاعَ السياحة من القطاعات المحورية في محافظة الطائف، ونقطة جاذبة للاستثمارات وغنية بالفرص؛ لما حباها به الله عز وجل من طبيعة رائعة وطقس معتدل، بالإضافة إلى ما تحتويه من معالم أثرية عريقة مثل سوق عكاظ، وقصر شبرا، والمتحف الوطني، وسد معاوية؛ مما جعلها وجهة سياحية من الطراز الأول ومقصدًا لآلاف السياح كل عام؛ مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو تطوير قطاع السياحة والمحافظة على تراث المملكة العربي والإسلامي والوطني.
ونوّه بدور محافظة الطائف الرائد في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بالقطاع الثقافي؛ مشيرًا إلى أن مدينة الطائف تُعد مركزًا للشعر العربي منذ عصوره الأولى قبل الإسلام، وقد تم اختيارها عاصمة للشعر العربي لعام 2022، وتنشط فيها الكثير من المبادرات والمشاريع التي تُعنى بهذا الجانب.