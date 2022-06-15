"جودة الحياة": جازان تتميز بمقومات تاريخية وجغرافية تُعزز السياحة والثقافة

وأضاف: تزخر منطقة جازان بالمعالم التاريخية والمقومات الزراعية والثروة السمكية؛ مما يجعلها نقطة جذب سياحية مهمة، كما تتميز بزراعة البن الخولاني، الذي يُعد من الروافد الاقتصادية الهامة في المنطقة، وتشهد توسعًا كبيرًا في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بكافة مناطق المملكة، وبالتزامن مع عام القهوة السعودية إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة التي تقوم على تنفيذها وزارة الثقافة لتعزيز الارتباط بالموروث، وكذلك مهرجان الحريد الذي كان -ولا يزال- جزءًا لا يتجزأ من ثقافة منطقة جازان، وجزر فرسان، ويُعد تكريمًا للصيادين يسهم في تنمية اقتصاد المنطقة والحياة الاجتماعية.