"جودة الحياة": جازان تتميز بمقومات تاريخية وجغرافية تُعزز السياحة والثقافة

أكد المدير التنفيذي لقطاع دعم التنفيذ والمدير التنفيذي المكلف لقطاع التسويق والتواصل في مركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، أهمية التعاون المستمر بين برنامج "جودة الحياة" وإمارات المناطق.
ونوّه "البكر" بزيارة فريق برنامج "جودة الحياة" إلى منطقة جازان؛ مشيرًا إلى أهمية المنطقة في مقوماتها التاريخية والجغرافية وإرثها الثقافي العريق الممكن لقطاعات برنامج جودة الحياة المختلفة.
وأضاف: تزخر منطقة جازان بالمعالم التاريخية والمقومات الزراعية والثروة السمكية؛ مما يجعلها نقطة جذب سياحية مهمة، كما تتميز بزراعة البن الخولاني، الذي يُعد من الروافد الاقتصادية الهامة في المنطقة، وتشهد توسعًا كبيرًا في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بكافة مناطق المملكة، وبالتزامن مع عام القهوة السعودية إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة التي تقوم على تنفيذها وزارة الثقافة لتعزيز الارتباط بالموروث، وكذلك مهرجان الحريد الذي كان -ولا يزال- جزءًا لا يتجزأ من ثقافة منطقة جازان، وجزر فرسان، ويُعد تكريمًا للصيادين يسهم في تنمية اقتصاد المنطقة والحياة الاجتماعية.