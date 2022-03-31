"جودة الحياة" والقطاع الرياضي في 2021م.. استراتيجيات كبرى وفعاليات عالمية

وعلى صعيد تعزيز وزيادة الأنشطة الرياضية للوافدين؛ نظم اتحاد الرياضة للجميع والاتحاد السعودي للكريكيت أول بطولة دولية لهذه الرياضة في المملكة، حيث استضافت مدن الرياض والدمام والمدينة وينبع وأبها وغيرها مباريات كريكيت على امتداد عام 2021م، كما تم تنظيم بطولة للجري، وأخرى للسباحة للوافدين هدفها تعزيز اندماجهم في المملكة من خلال ممارستهم لرياضات غير شعبية بالمملكة لكنها رئيسة في بلدانهم، إضافة إلى تجاوز حواجز اللغة، وتعزيز جودة حياة الوافدين من خلال دعم ممارستهم لأنماط حياة إيجابية.