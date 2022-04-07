"جودة الحياة" يعزز قدرات القطاع الأمني عبر مراكز العمليات الموحدة 911

وخلال العام الماضي (2021م) استقبل مركز العمليات الأمنية (911) في منطقة الرياض (8.877.330) مكالمة بمعدل (739.777) مكالمة في الشهر، و(24.659) مكالمة في اليوم، و(1.027) مكالمة في الساعة، و(17) مكالمة في الدقيقة، بسرعة استجابة للمكالمات تُقدر بـ(ثانيتين)؛ إذ يتم تحويل المكالمة مع المعلومات كافة للجهات المختصة بما لا يتجاوز (45) ثانية.