"جودة مستدامة لوطن طموح".. "القصبي" يفتتح المؤتمر الوطني الثامن للجودة

وتحدث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن الجودة من منظور إسلامي، قائلاً: "الجودة ليست شعارًا نردده، وإنما هي منهج حياة، ومسلك تطبيقي عملي في أمور الأفراد والمجتمعات، ولهذا فإن هذا المؤتمر وما بني عليه من أهداف سامية، ومرتكزات عظيمة، ومحاور مهمة، يأتي محققًا لهذه المخرجات والمستهدفات، التي نرغب أن تتحقق من خلال هذا المؤتمر المبارك"، مضيفًا أن الجودة هي القمة في الإتقان، والإبداع، وكثرة العطاء، وعدم الرضا بالدونية، وإن الجودة المستدامة من خصائص المجودين المبدعين أمثالكم من رموز الجودة وروادها، وتابع قائلاً: "لا أحد أكثر من ريادة بلاد الحرمين في مجموعة المجالات كافة، فإذا تحدثنا عن المعايير، نجد الإخلاص والأمانة والضمير الحي، ونجد الإحسان"، مطالبًا وسائل الإعلام ومناهج التعليم بالاهتمام بالجودة، والتوعية، والتثقيف بها، مؤكدًا أن الجودة نكون أو لا نكون، وليس في هذا الدين أنصاف الحلول، وإنما "أن يتقنه".