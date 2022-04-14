"جودك أثر".. 434 أسرة أشدّ احتياجًاً إلى مسكنها الأول في رمضان

بدوره، قال المدير التنفيذي لمنصة "جود الإسكان" عمار بن صالح الوهيبي: إن السمة الاجتماعية الأبرز لشهر رمضان هي التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ولكون رمضان شهر الرحمة فإن "جود الإسكان" تسعى إلى تحويل هذا المفهوم إلى واقع عملي في حياة الأسر الباحثة عن السكن من خلال إشراك أفراد المجتمع في جهود إسكان هذه الأسر مسكنها الأول.