"جودك مشاعر".. حملة خيرية لـ"جود الإسكان" لدعم الأسر الأشد حاجة

بدوره، أكد المدير التنفيذي لمنصة "جود الإسكان" عمار بن صالح الوهيبي، أن فعاليات الحملة ستمتد إلى الميدان وحسابات المنصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشارك فيها العديد من الشخصيات الاجتماعية المؤثرة؛ بهدف إكمال وإغلاق مجموعة من حالات الدعم السكني، وتمكين الأسر الأشد احتياجًا من تمَلُّك مسكنها الأول.