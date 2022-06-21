جولة إقليمية في وقت حرج.. زيارات ولي العهد تعيد رسم تحالفات المملكة بالمنطقة

وهنا قررت المملكة، العمل على تطوير العلاقات من جديد، لتكون أنقرة في الوجهة الثالثة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أول زيارة لتركيا منذ عام 2018، ومن المنتظر أن تشهد الزيارة التشاور حول عدد من القضايا، ومناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث تقع تركيا في أزمة اقتصادية، وتعاني من انخفاض متتابع للعملة.