جولة تفقدية ترصد أعمال مقدمي وجبات إفطار الصائمين بالمسجد النبوي

قامت الإدارة العامة للمختبر والوقاية البيئية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أمس، بجولة تفقدية على أعمال واستعدادات مقدمي خدمة وجبات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان.
وتضمنت الجولة الاطلاع على أماكن تحضير وجبات إفطار الصائمين، وطرق تغليفها وحفظها، والتأكد من تطبيق معايير الجودة وفق الاشتراطات الصحية، وذلك ضمن الجهود القائمة لمتابعة منظومة الخدمات الصحية لتقديم خدمات إفطار الصائمين خلال الشهر الفضيل، حفاظاً على سلامة زائري المسجد النبوي الشريف.
يُذكر أن خدمة إفطار الصائمين بالمسجد النبوي تتم وفق اشتراطات صحية تشمل تقديم الوجبات مغلفة بشكل لائق وموحد، وإلزام مقدّمي خدمات الإفطار وشركات الإعاشة بالتقيد بالأنظمة والتعليمات، والاستعانة بالمتطوعين في تنظيم خدمة الإفطار.