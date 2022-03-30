جولة تفقدية ترصد أعمال مقدمي وجبات إفطار الصائمين بالمسجد النبوي

وتضمنت الجولة الاطلاع على أماكن تحضير وجبات إفطار الصائمين، وطرق تغليفها وحفظها، والتأكد من تطبيق معايير الجودة وفق الاشتراطات الصحية، وذلك ضمن الجهود القائمة لمتابعة منظومة الخدمات الصحية لتقديم خدمات إفطار الصائمين خلال الشهر الفضيل، حفاظاً على سلامة زائري المسجد النبوي الشريف.