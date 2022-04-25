جولة سرّية لمسؤول تكشف الجهود التي يبذلها أبطال التطوع الصحي بالطائف

كشفت جولة سرية لمسؤول في وزارة الصحة عن رقي الخدمات التي تُقدّم عبر متطوعي "سواعد الصحة" في ميقات قرن المنازل بالطائف، حيث قام مدير عام التطوع الصحي بوزارة الصحة الدكتور أحمد الغزواني بجولة دون التعريف بنفسه، وطلب من المتطوعين مساعدته في قياس الضغط والسكر، الذين سارعوا إلى الكشف عليه، وتقديم بعض النصائح والإرشادات اللازمة.