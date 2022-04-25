جولة سرّية لمسؤول تكشف الجهود التي يبذلها أبطال التطوع الصحي بالطائف

كشفت جولة سرية لمسؤول في وزارة الصحة عن رقي الخدمات التي تُقدّم عبر متطوعي "سواعد الصحة" في ميقات قرن المنازل بالطائف، حيث قام مدير عام التطوع الصحي بوزارة الصحة الدكتور أحمد الغزواني بجولة دون التعريف بنفسه، وطلب من المتطوعين مساعدته في قياس الضغط والسكر، الذين سارعوا إلى الكشف عليه، وتقديم بعض النصائح والإرشادات اللازمة.
وكشف "الغزواني" عن هويته بعد الانتهاء من المساعدة، ووجّه شكره للجميع على العمل التطوعي الإنساني الذي يقومون به، معتبرًا أن سواعد الصحة واجهة حضارية مشرقة لما يقومون به من خدمات للمعتمرين والزوار في ميقاتي قرن المنازل ووادي محرم والمطار، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
من جهته، أعرب مدير إدارة التطوع بصحة الطائف عبدالرحيم بن أحمد المالكي، عن اعتزازه بهذا الثناء والتقدير من مدير عام التطوع بالوزارة، لافتًا إلى أنه أكبر حافز لأبطال التطوع الذين يعملون في الميدان في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المتطوعين والمتطوعات في المنافذ الثلاثة 262 شخصًا منهم 87 سيدة، بدأوا العمل مع غرة رمضان، وسيواصلون جهودهم حتى نهاية الشهر الكريم.