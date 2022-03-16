جونسون يصل الإمارات ويغرّد قبل توجهه للرياض: علينا مواجهة واقع جديد مع حلفائنا

وفي تغريدةٍ له على تويتر فور وصوله دولة الإمارات، قال جونسون: "نحن نواجه واقعاً جديداً علينا مواجهته مع حلفائنا.. أزور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما شريكان رئيسان في ضمان الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة العالمية بعد الغزو الروسي غير المسبوق والوحشي وغير القانوني"، وفق تعبيره.