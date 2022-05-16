جيل السعودية الذهبي: أفراحنا زادت بخروج مليكنا معافى.. ونائب مدير "موهبة" لـ"سبق": نعدكم بالأفضل

فيما عبّرت لـ"سبق"، مودة عمر علي الحاصلة على المركز الثالث على مستوى العالم في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف"، في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية عن مشروعها "تطبيق جديد في استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد لتشخيص جرعات الأدوية" عن سعادتها الكبيرة بالاستقبال الحافل لدى وصولهم المطار، مما أنساهم تماماً كل تعب السفر ومشقة المسابقة، وبدوره أكد والدها أن هذا الإنجاز أقل ما يمكن تقديمه للوطن العظيم الذي منحنا الكثير.