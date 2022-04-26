حائل.. إصابة شخص بطلق ناري وعملية جراحية ناجحة تعيد أمعاءه

تعرّض شخص في العِقد الخامس من عمره لطلق ناري بحائل نتج عنها تمزّق في الأمعاء الدقيقة والقولون.
وفي التفاصيل، فقد استقبل مستشفى الملك سلمان التخصصي الحالة بقسم الطوارئ، وكانت حرجة وغير مستقرة، وأجرى لها العملية الجراحية حتى استقرت.
وأوضح التواصل المؤسسي في المستشفى أنه تم استقبال الحالة بقسم الطوارئ، وكان يعاني من نزيف داخلي في البطن وتمزقات في الأمعاء الدقيقة والقولون.
وأضاف أنه تم على الفور إجراء عملية جراحية داخل البطن استغرقت ست ساعات تم فيها إيقاف النزيف واستئصال الجزء المتضرر وإعادة توصيل الأمعاء، مما نتج عنه استقرار صحته.