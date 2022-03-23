حائل.. إصدار ٨ قرارات إدارية لإحداث تغيير إيجابي بالأمانة

أصدر أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، عددًا من القرارات الإدارية، شملت إنشاء المكتب التنفيذي لمكتب الأمين، وتكليف أمل بنت سبيل العنزي مديرة للمكتب.
كما شملت القرارات تكليف سلطان بن عبد الله الرشيد مساعد وكيل الأمين للخدمات البيئية والرقابية، ونشمي بن محمد العنزي للعمل بوكالة التخطيط الحضري، وسعد بن محمد المحيفر مديرًا عامًا لإدارة العمليات والطوارئ بالأمانة، والمهندس راكان بن عبد الله السويلم رئيسًا لبلدية جنوب المدينة، والمهندس سالم بن عودة السعدي رئيسًا لبلدية شمال المدينة، وعايد بن عواد الخضير مساعدًا لوكيل الأمين لخدمة المجتمع، وسعود بن فهد آل علي مشرفًا عامًا على إدارة الإعلام والتواصل المؤسسي.
وأكد مدير إدارة الإعلام بأمانة منطقة حائل سعد الثويني آن القرارات تهدف إلى منح الكفاءات الطموحة فرصةً لإحداث تغيير إيجابي من خلال العمل الذي يؤدونه، وبصفة خاصة تطوير وتصعيد الكفاءات من الكوادر الوطنية والدفع بها للارتقاء بالعمل البلدي وفق رؤية المملكة ۲۰۳۰.
وأضاف الثويني أن الأمانة خلال الفترة الماضية عملت على إعداد عدد من القيادات المتمكنة من أصحاب المؤهلات العلمية والعملية عبر انخراطهم في العديد من الوظائف المتنوعة لهدف إكسابهم الخبرة الكافية لتأهيلهم لشغل مناصب قيادية للاستفادة من أفكارهم وخبراتهم ومؤهلاتهم في تطوير منظومة العمل الإداري في الأمانة؛ مما يسهم في الارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة لكافة المستفيدين.
من جانبهم أعرب المكلفون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمين منطقة حائل على هذه الثقة، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو الارتقاء بالقطاع البلدي وتلبية احتياجات المستفيدين من خدمات هذا القطاع الحيوي، سائلين الله عز وجل أن يعينهم على هذه الثقة لخدمة الوطن.