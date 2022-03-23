حائل.. إصدار ٨ قرارات إدارية لإحداث تغيير إيجابي بالأمانة

كما شملت القرارات تكليف سلطان بن عبد الله الرشيد مساعد وكيل الأمين للخدمات البيئية والرقابية، ونشمي بن محمد العنزي للعمل بوكالة التخطيط الحضري، وسعد بن محمد المحيفر مديرًا عامًا لإدارة العمليات والطوارئ بالأمانة، والمهندس راكان بن عبد الله السويلم رئيسًا لبلدية جنوب المدينة، والمهندس سالم بن عودة السعدي رئيسًا لبلدية شمال المدينة، وعايد بن عواد الخضير مساعدًا لوكيل الأمين لخدمة المجتمع، وسعود بن فهد آل علي مشرفًا عامًا على إدارة الإعلام والتواصل المؤسسي.