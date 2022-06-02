حائل تشهد مشروعات تنموية في قطاع النقل بأكثر من 108 مليارات ريال

قال مدير فرع وزارة النقل بمنطقة حائل المهندس تركي الحميدي الشمري، اليوم الخميس، إن مُنجزات مشروعات قطاع الطرق بمنطقة حائل، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 108 مليارات ريال، بطول 511 كيلو مترًا.
وأضاف أنها تعد من أطوال شبكات الطرق القائمة بالمنطقة، وقد شملت الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة، وكذلك التقاطعات العلوية "جسور".
وتشهد المملكة نهضة تنموية كبرى في شتى المجالات والقطاعات المختلفة، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد هذه القطاعات التي تحظى بالاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة.
وأوضح "الشمري" أن الطرق أسهمت في ربط وسهولة السفر والتنقل من وإلى المناطق المجاورة التي تشمل منطقة القصيم والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وتبوك، بالإضافة إلى ربط المحافظات والقرى والهجر ببعضها وبمدينة حائل.
ولفت إلى أن العام الماضـي شهد تدشين حركة السير على طريق "حائل- المدينة المنورة" المباشر بطول بلغ ٤١٤ كيلومترًا، وبلغت تكاليف تنفيذه بما يزيد على 206 مليارات ريال منها 107 مليارات ريال تكلفة الطول المنجز بمنطقة حائل.
ونوه إلى أن هذا الطريق يعد أحد أهم المحاور الرئيسة بالمملكة الذي يربط حائل والمناطق الشمالية والجوف بالأماكن المقدسـة بالمدينة المنورة ومكة المكرمة.
وقال مدير فرع وزارة النقل بمنطقة حائل المهندس تركي الحميدي الشمري: إن المنجزات توالت خلال السنة الماضية بالمنطقة؛ حيث شملت تنفيذ طرق مزدوجة بطول ٤٣ كيلومترًا وطرق مفردة بطول ۱۷۸ كيلومترًا و ثلاثة تقاطعات علوية "جسور" ومعبري إبل، بتكاليف تجاوزت ٣٧٦ مليون ريال.
كما تستكمل الوزارة تنفيذ العديد من مشروعات الطرق بالمنطقة بتكاليف تصل لـ ٩٨٠ مليون ريال، تشمل طرق مزدوجة ورفع مستوى للطرق القائمة وطرق مفردة مع تقاطعات علوية على الطرق السريعة.