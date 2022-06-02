حائل تشهد مشروعات تنموية في قطاع النقل بأكثر من 108 مليارات ريال

قال مدير فرع وزارة النقل بمنطقة حائل المهندس تركي الحميدي الشمري، اليوم الخميس، إن مُنجزات مشروعات قطاع الطرق بمنطقة حائل، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 108 مليارات ريال، بطول 511 كيلو مترًا.