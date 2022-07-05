"حاج إدريس": حجاج ماليزيا يشعرون بالرضا التام والخدمات عالية الجودة

كما نوه رئيس الشؤون الدينية التركية الدكتور علي أرباش، بأهمية تفعيل مبادرات الحج الأخضر 0% نفايات وإسراف، مضيفاً: "نسعى بالتعاون مع الحكومة السعودية إلى تفعيل مثل هذه المبادرات، والإسهام فيها من خلال توعية حجاجنا قبل قدومهم إلى الأماكن المقدسة".