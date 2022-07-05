"حاج إدريس": حجاج ماليزيا يشعرون بالرضا التام والخدمات عالية الجودة

ضمن ندوة الحج الكبرى 1443 في جلستها الثانية بعنوان العناية برحلة الحاج ذكر رئيس الشؤون الدينية الماليزي الدكتور داتو حاج إدريس، أن حجاج ماليزيا يشعرون بالرضا والارتياح التام من المعاملة الودية والخدمات عالية الجودة التي تقدمها الجهات المعنية تحت رعاية وزارة الحج والعمرة، وستواصل الحكومة الماليزية دعم جميع المبادرات والتحسينات التي أدخلتها حكومة المملكة للحفاظ على راحة وسلامة الحجاج.
كما نوه رئيس الشؤون الدينية التركية الدكتور علي أرباش، بأهمية تفعيل مبادرات الحج الأخضر 0% نفايات وإسراف، مضيفاً: "نسعى بالتعاون مع الحكومة السعودية إلى تفعيل مثل هذه المبادرات، والإسهام فيها من خلال توعية حجاجنا قبل قدومهم إلى الأماكن المقدسة".
وأكد نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط أن مبادرة طريق مكة سهلت لعدد كبير من الحجاج الوصول إلى المملكة دون عناء، والعمل والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية يمضي بصورة طيبة، لخدمة ضيوف الرحمن ونتشرف بذلك.