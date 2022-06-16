حاج سوري: وجدنا خدمات فوق الحد والله يحفظ خادم الحرمين ويبعد عن السعودية الفتن

ترجم حاج سوري بكل عفوية كلمات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بقوله: الله يحفظهم ويبعد عن المملكة الفتن التي أصابت بعض الدول، منوهاً بالخدمات المقدمة لهم بالمواقيت ومساجدها التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية.
وتفصيلاً، جاء ذلك في مقطع فيديو وثقته "سبق" خلال مرافقتها لوزير الشؤون الإسلامية أثناء جولته التفقدية بمسجد التنعيم للوقوف على الخدمات وتدشين مشروع تطوير التكييف .
وحرص الحاج "السوري" -الذي عرف بنفسه أنه من بادية سوريا- على السلام على وزير الشؤون الإسلامية والإشادة بالخدمات المقدمة بقوله: وجدنا خدمات فوق الحد في المملكة العربية السعودية ولا توجد أي ملاحظات، وربنا يحفظكم ويحفظ الأمة الإسلامية ويديم عزها، والله لا يري السعودية الفتن التي في البلدان الأخرى.
وحرص وزير الشؤون الإسلامية خلال جولته التفقدية على الوقوف مع الحجاج والمعتمرين والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم تفادياً لأي جوانب قصور في الخدمات المقدمة لهم تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد على رقي الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن من كافة الأجهزة الخدمية.