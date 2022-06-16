حاج سوري: وجدنا خدمات فوق الحد والله يحفظ خادم الحرمين ويبعد عن السعودية الفتن

وحرص الحاج "السوري" -الذي عرف بنفسه أنه من بادية سوريا- على السلام على وزير الشؤون الإسلامية والإشادة بالخدمات المقدمة بقوله: وجدنا خدمات فوق الحد في المملكة العربية السعودية ولا توجد أي ملاحظات، وربنا يحفظكم ويحفظ الأمة الإسلامية ويديم عزها، والله لا يري السعودية الفتن التي في البلدان الأخرى.