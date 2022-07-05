حاج "كردي": زرتُ بلادًا كثيرة ولم نجد مثل المملكة في عطاءاتها المستمرة

أكد الحاج مروان صالح عمر من سوريا ومقيم في إقليم كردستان عن مشاعر وجوده في مكة قائلاً زرت بلادًا كثيرة ولم نجد مثل السعودية بعطاءاتها المستمرة، مشيدًا بجهود المملكة العربية السعودية على جهودها في خدمة ضيوف الرحمن.
جاء ذلك بتصريح صحفي عبر مقطع فيديو وثقته سبق مع الحاج الكردي بمسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالتنعيم، حيث قال : "نشكر الله على هذه النعمة التي أكرمنا بها وكنت أتمنى زيارة السعودية ومكة، ولقد زرت بلادًا كثيرة ولم أر مثل السعودية وهي بلد رائعة وأهلها الكرام".
وأشاد الحاج السوري بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن لكي تكون رحلة الحج أكثر أمانًا وسلامًا.
وأردف الحاج مروان: قدمت للحج ووالديّ والحمد لله تم ترشيحنا للحج ما عدا والدي لأن عمره يتجاوز السن القانونية المحدد لنظام الحج في هذا العام.
وأضاف أن المملكة تنظم الحج بجدارة ورأينا في الحرم المكي آلاف الحجاج يطوفون وهناك رجال سعوديون يخدمون الحجيج بكل تفانٍ وإخلاص وأرفع لهم القبعة على هذه الجهود.
وفي نهاية تصريحه وجّه رسالة لعموم شعبه الكرام باللغة الكردية داعيًا الله أن يكتب لهم النصيب في الأعوام القادمة، سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله على جهودهم الكبيرة في خدمة المسلمين.