حاج "كردي": زرتُ بلادًا كثيرة ولم نجد مثل المملكة في عطاءاتها المستمرة

جاء ذلك بتصريح صحفي عبر مقطع فيديو وثقته سبق مع الحاج الكردي بمسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالتنعيم، حيث قال : "نشكر الله على هذه النعمة التي أكرمنا بها وكنت أتمنى زيارة السعودية ومكة، ولقد زرت بلادًا كثيرة ولم أر مثل السعودية وهي بلد رائعة وأهلها الكرام".