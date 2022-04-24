حادثة "النخلة والسيارة" لم تكن عابرة.. هنا الدرس المستفاد

شهدت نهاية الأسبوع الماضي أغرب قصة مرورية تداولها الرأي العام؛ وذلك بسبب سقوط نخلة على سيارة من جراء رياح شهدتها الرياض. ومصدر الاستغراب أن موظف "نجم" كتب في تقريره نسبة تحمُّل 100% ضد صاحب المركبة!
وفي حالة "النخلة والسيارة" تعامل موظف "نجم" مع الحادثة وفق وثيقة التأمين الموجودة، وهي التأمين ضد الغير؛ إذ تشمل الأضرار التي تسبَّب فيها المؤمِّن للطرف الثالث فقط، ولا تشمل الجسم الثابت؛ إذ إن الأخير يدخل في إطار التأمين الشامل، بفقرة الكوارث الطبيعية. وهذا الدرس المستفاد من جهل أغلب أصحاب التأمين بالحالات التي يشملها، وبعد وقوع الحادثة يبدأ التكييف بين الشروط والحالة؛ وهو ما يجعل التأمين الشامل أهم على الرغم من سعره العالي.
وكان المواطن المتضرر "سعود السعيد" قد تحدَّث لـ"سبق" مع الزميل عبدالرزاق البجالي قائلاً: "الحادث وقع الساعة الـ3:30 عصر يوم الخميس الماضي أثناء السير على طريق الدائري الشمالي بالرياض، بالتحديد بين مخرج 4 ومخرج 5 باتجاه الشرق. وكان الطريق وقتها مزدحمًا، وفي الوقت نفسه هبَّت رياح قوية جدًّا. في البداية تطايرت حبيبات من الحجارة الصغيرة، وإذا بي أُفاجَأ بصوت قوي لسقوط نخلة؛ ثبَّت السيارة في مكانها. ولله الحمد كان سقوط النخلة خلف رأسي. بعد ذلك هدأت الرياح، وتم الاتصال بمركز العمليات 911، وتمت مباشرة الحادث من قِبل المرور ومحقِّق نجم".
وأضاف: "تقرير نجم تم فيه تحميلي المسؤولية بنسبة 100%! وبعد سؤال المحقق أفاد بأن ذلك وفق النظام، وبإمكاني رفع اعتراض! بعد ذلك تواصل معي المدير العام لمرور السعودية للاطمئنان على الحالة الصحية، والسؤال عن مجريات الحادث".
وتابع "السعيد": "بعد ذلك تواصل معي نائب رئيس قطاع العمليات بشركة نجم، وأفاد بتشكيل لجنة لتعديل تقرير المسؤولية، وإثر ذلك تم تعديل التقرير، وتعديل نسبة الخطأ لصالحي بنسبة 100% ضد النخلة".
وقدَّم "السعيد" شكره للإدارة العامة للمرور، وعلى رأسها اللواء سلمان الجميعي، على تفاعلهم وحُسن تعاملهم في موقع الحادث. لافتًا إلى أنه كان وحيدًا أثناء الحادث، ولم يُصَب بأي أذى -ولله الحمد-.