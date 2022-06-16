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حادث درّاجة هوائية كاد يودي بحياته.. إنقاذ عشريني تعرّض لانفصال تام للقصبة الهوائية

عملية دقيقة وشديدة الخطورة استمرت 5 ساعات.. وحالته مستقرة
حادث درّاجة هوائية كاد يودي بحياته.. إنقاذ عشريني تعرّض لانفصال تام للقصبة الهوائية
محمد حضاض
محمد حضاض

تعرّض شاب في العقد الثاني من العمر لحادث بالدراجة الهوائية في أحد الطرق السريعة بمحافظة جدة، وتم نقله بصورة عاجلة لإنقاذ الحياة لمستشفى الملك عبدالعزيز لإجراء عملية طارئة وعند وصوله للطوارئ، تمت المعاينة الطبية العاجلة، حيث تبين وجود انفصال في القصبة الهوائية.

وعلى الفور، باشر الحالة فريق طبي برئاسة الدكتورة فاطمة باناز استشارية الأنف والأذن والحنجرة والتي تمكنت بفضل الله وتعاون الفريق الطبي من خياطة القصبة الهوائية في عملية دقيقة وشديدة الخطورة استمرت 5 ساعات.

والمريض الآن في حالة مستقرة ولله الحمد يتلقى العلاج بصورة فائقة وعلاماته الحيوية مستقرة.

فريق طبي
مستشفى الملك عبدالعزيز
حادث دراجة هوائية

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