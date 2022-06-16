حادث درّاجة هوائية كاد يودي بحياته.. إنقاذ عشريني تعرّض لانفصال تام للقصبة الهوائية

تعرّض شاب في العقد الثاني من العمر لحادث بالدراجة الهوائية في أحد الطرق السريعة بمحافظة جدة، وتم نقله بصورة عاجلة لإنقاذ الحياة لمستشفى الملك عبدالعزيز لإجراء عملية طارئة وعند وصوله للطوارئ، تمت المعاينة الطبية العاجلة، حيث تبين وجود انفصال في القصبة الهوائية.