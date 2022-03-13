حادث مروري متطور يستنفر مستشفى ظلم العام

أعلن مستشفى ظلم العام حالة الطوارئ، مساء أمس السبت، عقب تلقيه بلاغًا عن وقوع حادث مروري متطوّر بين عدة مركبات على طريق الطائف- الرياض.
واستدعى المستشفى فور تلقيه البلاغ، كل طواقمه الطبية، ورفع من جاهزية جميع أقسامه، وبعث بفرق إسعافية لموقع الحادث بمشاركة فرق الهلال الأحمر، فيما شاركت مستشفيات المويه والخرمة وأم الدوم في عملية الدعم بإرسال فرق إسعافية إضافية لدعم مستشفى ظلم، بإشراف ومتابعة إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الطائف.
واستقبل مستشفى ظلم تسع حالات منها حالتا وفاة، وسبع حالات إصابة ما بين المتوسطة والحرجة.
وأسهمت الإجراءات الإسعافية والرعاية السريعة بفضل الله تعالى في إنقاذ حالات المصابين الذين قُدمت لهم الإسعافات والخدمات والرعاية الطبية لهم.
وقرر أطباء مستشفى ظلم العام تحويل أربع حالات لمستشفيات محافظة الطائف، فيما تقرر تنويم بقية الحالات بالمستشفى.
ويقدّم مستشفى ظُلم العام خدماته الطبية والإسعافية لسكان أكثر من 60 مركزًا وقرية وهجرة، بالإضافة إلى المسافرين؛ حيث يقع المستشفى على عدة طرق رئيسة، منها: طريق الطائف-الرياض السريع، وطريق الحجاز القديم، وطريق الجنوب الجديد "ظُلم-الخرمة".