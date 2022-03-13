حادث مروري متطور يستنفر مستشفى ظلم العام

ويقدّم مستشفى ظُلم العام خدماته الطبية والإسعافية لسكان أكثر من 60 مركزًا وقرية وهجرة، بالإضافة إلى المسافرين؛ حيث يقع المستشفى على عدة طرق رئيسة، منها: طريق الطائف-الرياض السريع، وطريق الحجاز القديم، وطريق الجنوب الجديد "ظُلم-الخرمة".