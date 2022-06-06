حارة "جبل عنز" تنتظر سفلتة مدخلها مع طريق "الشيحية-الفويلق"

هذا الطريق الترابي يخدم سكان الحارة؛ فهو طريقهم اليومي الرئيسي الذي يقطعونه وصولاً للطريق الأسفلتي للذهاب لمصالحهم والمدارس في البكيرية؛ فمعاناتهم معه لا تنتهي، والأتربة وعدم تهيئته أبرز الأضرار التي يتكبدونها، خاصة وقت التقلبات الجوية.

وقد رفعوا مناشدات ومطالب عدة بعد اعتماد المشروع دون مجيب؛ ليبقى حلمهم سرابًا ينتظر الفرج.