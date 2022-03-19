حاصد الأرقام القياسية.. ما أسباب النجاح الكبير لموسم الرياض؟

يتوقف تقييم نجاح أي خطة أو نشاط أو فعّالية على النتائج التي حققتها، كما يتوقف تقييم مدى النجاح نفسه على قيمة النتائج المحققة، وفي معرض تقييم موسم الرياض، الذي انطلق في 20 أكتوبر 2021 تحت شعار "تخيل أكثر"، ليس هناك من سبيل منطقي للوصول إلى تقييم حقيقي للموسم سوى باستعراض النتائج التي حققها، وليس أدل على نجاح أي نشاط ترفيهي من قياس مستوى الإقبال عليه، وقد بلغ "إجمالي حضور موسم الرياض 11,000,875 زائرًا، منهم أكثر من مليون عدد الحضور الدولي، وأكثر من 1.6 مليون من داخل المملكة، وأكثر 8.3 ملايين من داخل الرياض"، وفقاً لـ"واس"، كما تنوعت الدول التي جاء السياح منها لتصل إلى 125 دولة، تصدرتهم أمريكا بـ 22,532 سائحًا.
ومن ناحية الإمكانات، أتاحت المملكة للموسم من الإمكانات ما جعله يحظى بتنوع الأنشطة الترفيهية، فقد أقيمت فعاليات موسم الرياض على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، وضم 14 منطقة ترفيهية وزعت على أرجاء مدينة الرياض، من بينها "بوليفارد رياض سيتي"، و"ونتروندرلاند"، و"رياض سفاري"، و"قرية زمان"، وتنوع الأنشطة والفعاليات والمناطق الترفيهية، يلبي الميول الترفيهية لزوار الموسم، وكلما كانت الأنشطة الترفهية كثيرة جذبت أعداد أكثر، ومن الواضح أن فعاليات الموسم لبت أذواق كثيرة للزوار، وهذا ما كشف عنه مستوى الإقبال على الموسم، كما أن تنوع المناطق الترفهية يضاعف من المتع، التي يحصل عليها زوار الموسم.
ويُفيد إحصاء عدد فعليات موسم الرياض، بأنه ضم أكثر من 7500 يوم فعالية، ونحو 10 معارض عالمية، وأكثر من 350 عرضًا مسرحيًا، ومعرض ومزاد سيارات عالمية، وأكثر من 70 مقهى، و200 مطعم، وبطولة ألعاب إلكترونية، وأكثر من 100 تجربة تفاعلية، وهذه القائمة الكبيرة من الفعاليات المتنوعة جديرة بخلق مستوى غير مسبوق من الإبهار والمتعة، وهذا ما تحقق بالفعل، فقد "حقق موسم الرياض 4 أرقام غير مسبوقة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بواقع رقم قياسي لكل شهر منذ انطلاقته حتى شهر فبراير الماضي"، وشملت الأرقام القياسية: تسجيل 100 أغنية مسجلة بتقنية الهولوغرام، وتسجيل أكبر مجسّم لسيارة فورمولا 1 من قطع الليغو، عبر استخدام نصف مليون مكعب ليغو.
وتضمنت الأرقام القياسية أيضاً: تسجيل الزحليقة العملاقة في بوليفارد رياض سيتي رقمين قياسيين، الأول أنها الأطول عالميًّا، والثاني، أنها صاحبة المسارات الأكثر من نوعها في مجال الألعاب، ولم تتوقف النتائج، التي حققها موسم الرياض على النتائج السابقة، فعلى الصعيد الاقتصادي، وفر الموسم أكثر من 150 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، من خلال 1255 شركة شاركت في الموسم، وهو ما يبرهن على النجاح المتنوع الذي أحرزه الموسم، كما يبرهن على الإسهام الفّعال في تحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، وإجمالاً تبين النتائج السابقة أسباب نجاح موسم الرياض في احتفاظ الاقتصاد السعودي بجزء كبير من المبالغ، التي كان ينفقها المواطنون السعوديون على الترفيه في الدول المختلفة، ونجاحه في توفير منتج ترفيهي محلي ينافس مثيلاته الدولية.