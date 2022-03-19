حاصد الأرقام القياسية.. ما أسباب النجاح الكبير لموسم الرياض؟

وتضمنت الأرقام القياسية أيضاً: تسجيل الزحليقة العملاقة في بوليفارد رياض سيتي رقمين قياسيين، الأول أنها الأطول عالميًّا، والثاني، أنها صاحبة المسارات الأكثر من نوعها في مجال الألعاب، ولم تتوقف النتائج، التي حققها موسم الرياض على النتائج السابقة، فعلى الصعيد الاقتصادي، وفر الموسم أكثر من 150 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، من خلال 1255 شركة شاركت في الموسم، وهو ما يبرهن على النجاح المتنوع الذي أحرزه الموسم، كما يبرهن على الإسهام الفّعال في تحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، وإجمالاً تبين النتائج السابقة أسباب نجاح موسم الرياض في احتفاظ الاقتصاد السعودي بجزء كبير من المبالغ، التي كان ينفقها المواطنون السعوديون على الترفيه في الدول المختلفة، ونجاحه في توفير منتج ترفيهي محلي ينافس مثيلاته الدولية.