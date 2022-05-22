حافلات النقل العام تخدم زوار ومرتادي فعاليات "موسم جدة"

وأوضح المدير التنفيذي للشركة، الدكتور أسامة بن إبراهيم عبده، أنه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة جرى إضافة مسار حلقي - Loop - بعدد ثلاث حافلات وزمن تقاطر (ترددي) كل 15 دقيقة من الساعة الثالثة عصرا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل - بامتداد طريق الأمير فيصل بن فهد (الشارع الخلفي الموازي للكورنيش)، وذلك ابتداءً من تقاطع شارع السلام مع طريق الكورنيش إلى ميدان مكعب السيارات، ويهدف إلى خدمة منطقة جدة آرت بروميناد، ونادي جدة لليخوت، وسيتي ووك.