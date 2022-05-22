حافلات النقل العام تخدم زوار ومرتادي فعاليات "موسم جدة"

أعلنت شركة مواصلات جدة عن إضافة مسارات مخصصة لنقل زوار موسم جدة من وإلى عدة مواقع للفعاليات بمبلغ تذاكر لا يتجاوز خمسة ريالات للاتجاه الواحد، فيما يأتي تخصيص هذه المسارات الإضافية لتغطية الطلب المرتفع نظير تزايد أعداد زوار فعاليات الموسم، وامتداداً لجهود الشركة في توفير خدمة النقل العام بالحافلات.
وأوضح المدير التنفيذي للشركة، الدكتور أسامة بن إبراهيم عبده، أنه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة جرى إضافة مسار حلقي - Loop - بعدد ثلاث حافلات وزمن تقاطر (ترددي) كل 15 دقيقة من الساعة الثالثة عصرا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل - بامتداد طريق الأمير فيصل بن فهد (الشارع الخلفي الموازي للكورنيش)، وذلك ابتداءً من تقاطع شارع السلام مع طريق الكورنيش إلى ميدان مكعب السيارات، ويهدف إلى خدمة منطقة جدة آرت بروميناد، ونادي جدة لليخوت، وسيتي ووك.
وأضاف أنه يمكن للزائرين استخدام حافلات النقل العام للذهاب إلى بعض مواقع الفعاليات (مثل منطقة البلد وحديقة الأمير ماجد) عبر مسار طريق الأمير ماجد ومسار طريق الملك فهد (الستين)، كما أن الشركة خصصت منذ وقت سابق مسار حافلات من مطار الملك عبدالعزيز لخدمة جميع زوار مدينة جدة، داعيا زوار فعاليات الموسم إلى تجربة خدمات النقل العام بالحافلات والتي ستساهم في توفير الوقت وتجنب الازدحام وتقليل التلوث البيئي.
يُذكر أن شركة مواصلات جدة دأبت خلال السنوات القليلة الماضية، على توفير خدمة النقل العام بالحافلات الترددية في أنحاء محافظة جدة، وتتولى الشركة الإشراف على المشغل شركة "سابتكو" وذلك لضمان جودة الخدمة المقدمة لمرتادي الحافلات.