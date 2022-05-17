حاكم أم القيوين وولي عهده يُهَنّئان خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى

هنّأ الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح.