حاكم أم القيوين وولي عهده يُهَنّئان خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى

هنّأ الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح.
كما هنّأ الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين -في برقية مماثلة- خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة.
ودعوا الله العلي القدير أن يُمَتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية والعمر المديد؛ متمنين للمملكة العربية السعودية وشعبها مزيدًا من التقدم والرخاء والازدهار والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.