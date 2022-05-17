حاكم رأس الخيمة وولي عهده يهنئان خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى

هنأ الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح.