حاكم رأس الخيمة وولي عهده يهنئان خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى

هنأ الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح.
كما هنأ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في برقية مماثلة، خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة.
ودعوا الله تعالى أن يمن على خادم الحرمين الشريفين، بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، راجين للمملكة العربية السعودية وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.