"حالة إشغال المصليات".. مبادرة تقنية تعزز منظومة الخدمات في المسجد النبوي

وتُعد خدمة "حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي" المتاحة باللغات العربية والإنجليزية والأوردية، إحدى الخدمات التقنية المستحدثة التي فُعّلت خلال الفترة الماضية؛ حيث تتيح الخدمة لقاصدي المسجد النبوي معرفةَ حالة الطاقة الاستيعابية في كافة أنحاء المسجد قبل القدوم للصلاة فيه، والتأكد بشكل لحظي من الطاقة الاستيعابية في الأماكن المخصصة للصلاة في 12 موقعًا داخل المسجد النبوي وفي الحصوات، وفي التوسعات الشرقية والغربية والشمالية، وللنساء في الجهات الشرقية والغربية داخل المسجد، وفي الساحات الشرقية والغربية والشمالية، والساحات الغربية الجديدة، وفي السطح.. وتُظهر الخدمة المتاحة عبر الرابط eservices.wmn.gov.sa/e-services/prayers_map للمستفيد، حالة إشغال المصليات بأربعة ألوان؛ سواء "متاح"، أو "شبه مشغول"، أو "مشغول"، أو "غير متاح"؛ بما يسهم في انسيابية دخول وخروج المصلين في أرجاء المسجد النبوي والساحات، وتفعيل الخطط التشغيلية الميدانية لتنظيم الحشود خلال أوقات الذروة.