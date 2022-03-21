حالة الطقس: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح تحد من مدى الرؤية على القصيم والرياض والشمالية والجوف

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف)، كذلك على منطقتَي القصيم والرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وأجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف).