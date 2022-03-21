محليات

حالة الطقس: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح تحد من مدى الرؤية على القصيم والرياض والشمالية والجوف

لا يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على المرتفعات
حالة الطقس: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح تحد من مدى الرؤية على القصيم والرياض والشمالية والجوف
واس
واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف)، كذلك على منطقتَي القصيم والرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وأجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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