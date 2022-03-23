حالة تقلبات جديدة تضرب أجواء المملكة بداية من الغد.. "الأرصاد" يكشف خريطتها

كشف المركز الوطني للأرصاد، أنه من المتوقع أن تتأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية من غد الخميس إلى الإثنين المقبل.
وقال المركز إن التوقعات تشير إلى انخفاض درجات الحرارة ما بين صفر إلى 5 درجات مئوية، حيث يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة وغربها ثم وسط المملكة وشرقها.
وأضاف: من المتوقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على "تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية"، ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة "تشمل الأجزاء الساحلية"، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقتَي "الرياض والشرقية"، ثم منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمنطقتَي "عسير والباحة".