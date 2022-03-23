حالة تقلبات جديدة تضرب أجواء المملكة بداية من الغد.. "الأرصاد" يكشف خريطتها

وقال المركز إن التوقعات تشير إلى انخفاض درجات الحرارة ما بين صفر إلى 5 درجات مئوية، حيث يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة وغربها ثم وسط المملكة وشرقها.