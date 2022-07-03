حالة ماطرة تواعد أجواء المملكة.. زخات رعدية والبداية الثلاثاء

أشارت آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية، إلى تأثر القطاع الجنوبي من شبه الجزيرة العربية بسلسلة من المنخفضات الجوية الماطرة القادمة من الهند، تحمل معها الأمطار المتوسطة والغزيرة لسلطنة عمان وأجزاء من السعودية والإمارات واليمن.
ووفق موقع "طقس العرب"، يُتوقع أن تتأثر المملكة بداية من الثلاثاء، بتقلبات جوية تتكاثر خلالها السحب الركامية الرعدية، وتشمل هذه التقلبات كلًّا من: الربع الخالي، وجنوب منطقة الرياض، ونجران.. وقد تمتد لتؤثر على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة؛ حيث تتشكل السحب الرعدية بمشيئة الله وتترافق بتساقط زخات رعدية من المطر، تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات البرد.
ويُتوقع أن تتأثر سلطنة عمان بشكل مباشر بسلسلة المنخفضات الجوية خلال الفترة القادمة؛ وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء. ويتوقع أن تتشكل السحب الركامية الرعدية على نطاق واسع، خاصة على سلسلة جبال الحجر والمناطق المجاورة لها، وأن تساقط الأمطار الغزيرة سيكون مصحوبًا بزخات البرد في بعض الأحيان، والتي يتوقع أن تعمل على جريان الأودية والسيول.
ويُتوقع أن تشهد دولة الإمارات تزايدًا في تشكل السحب الرعدية الماطرة على المرتفعات الجبلية الشرقية من البلاد والمناطق المجاورة لها؛ وذلك بالتزامن تعمق بخار ماء بخصائص استوائية نحو المنطقة، قد تشمل مدينة العين والأجزاء الداخلية من دبي والشارقة وعجمان، وقد تمتد تأثيرات هذه السحب نحو بعض السواحل على شكل رياح هابطة وغبار.