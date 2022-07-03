حالة ماطرة تواعد أجواء المملكة.. زخات رعدية والبداية الثلاثاء

ووفق موقع "طقس العرب"، يُتوقع أن تتأثر المملكة بداية من الثلاثاء، بتقلبات جوية تتكاثر خلالها السحب الركامية الرعدية، وتشمل هذه التقلبات كلًّا من: الربع الخالي، وجنوب منطقة الرياض، ونجران.. وقد تمتد لتؤثر على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة؛ حيث تتشكل السحب الرعدية بمشيئة الله وتترافق بتساقط زخات رعدية من المطر، تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات البرد.