حالة ماطرة جديدة تؤثر بمعظم المناطق.. تبدأ الليلة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة ماطرة تؤثر في عدة مناطق؛ موضحًا أن الفرصة تتهيأ لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بزخات من البرد، ابتداءً من مساء اليوم السبت إلى الاثنين، على مرتفعات مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية لتلك المناطق.
وقال المركز اليوم: يُتوقع أن تتهيأ الفرصة يومي الأحد والاثنين لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تُصحَب بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية والشمالية لمنطقة الرياض، وكذلك على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل وشمال المنطقة الشرقية.