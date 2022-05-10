حالة نادرة .. كليتان ملتصقتان وثلاثة حوالب وعملية ناجحة بالطائف

أجرى قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف عملية لحالة نادرة جدًا من حيث الحدوث.
حيث كان مريض أربعيني يعاني بسبب آلام بالبطن متكررة ومغص شديد، وتم عمل التحاليل والفحوص اللازمة، وتبين أنه يعاني بسبب مغص كلوي بسبب حصيات متعددة، مع وجود تشوه خلقي بالجهاز البولي.
وكان لدى المريض كليتان ملتصقتان بالجانب الأيسر في وجود تشوه آخر وهو وجود حالبين للكلية اليسرى، وكان لدى المريض أكثر من 10 حصيات مختلفة الأحجام موجودة بالكليتين الملتصقتين والحالب الأيمن.
وأوضح رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف الدكتور عبد العزيز المالكي أنه أُجريت للمريض عملية تفتيت للحصيات بالمنظار بوساطة جهاز الليزر وبتقنية الثولميم، وتم تفتيت جميع الحصيات.
وأكد الدكتور المالكي أن التشوهات الخلقية بالجهاز البولي قد تزيد من فرصة تكون الحصيات وأن العملية الجراحية استمرت ساعتين وخرج المريض لمنزلهُ اليوم التالي وهو بصحة جيدة.