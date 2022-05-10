حالة نادرة .. كليتان ملتصقتان وثلاثة حوالب وعملية ناجحة بالطائف

وكان لدى المريض كليتان ملتصقتان بالجانب الأيسر في وجود تشوه آخر وهو وجود حالبين للكلية اليسرى، وكان لدى المريض أكثر من 10 حصيات مختلفة الأحجام موجودة بالكليتين الملتصقتين والحالب الأيمن.