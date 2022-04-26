حالة نادرة.. ماعز يدر الحليب بعمر أسبوع في محافظة رفحاء

سجَّلت حظيرة ماشية في براري محافظة رفحاء حالة نادرة لماعز صغير؛ يدر الحليب في وقت مبكر.
وأوضح مالك الحظيرة رجاء بن شنوان الشمري لـ"سبق" أن صغير الماعز وُلد قبل أسبوع تقريبًا في حظيرته الخاصة بمنطقة برية بمحافظة رفحاء، وفوجئ بعد سبعة أيام من ولادته بوجود عضو صغير بارز أسفل بطنه؛ ما أثار انتباهه واستغرابه.
وبيَّن "الشمري" أنه كلف الراعي بتحسس العضو، ومعرفة سبب ظهوره متدليًا في بطن الماعز الصغير، معتقدًا في بداية الأمر أنه إما زائدة جلدية أو عضو تناسلي، لكنه اكتشف أنه ثدي صغير، تتدفق منه كميات بسيطة من الحليب بعد الضغط عليه بأصابع اليد.
وأشار "الشمري" إلى أن حالة الماعز الصغير تعتبر غريبة ونادرة جدًّا، مبينًا أن ثدي الماعز لا يدر الحليب إلا بعد فترة الحمل والولادة، وبعمر ستة أشهر فأكثر.
من جانبه، علق الدكتور مصطفى إبراهيم على الحالة قائلاً: هي حالة فردية بسبب خلل في زيادة إفراز هرمون البرولاكتين "هرمون الحليب"، الذي تفرزه الغدة النخامية، وهي حالة مؤقتة، وعندما يقل إفراز الهرمون يعود الماعز إلى وضعه الطبيعي.