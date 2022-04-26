حالة نادرة.. ماعز يدر الحليب بعمر أسبوع في محافظة رفحاء

وبيَّن "الشمري" أنه كلف الراعي بتحسس العضو، ومعرفة سبب ظهوره متدليًا في بطن الماعز الصغير، معتقدًا في بداية الأمر أنه إما زائدة جلدية أو عضو تناسلي، لكنه اكتشف أنه ثدي صغير، تتدفق منه كميات بسيطة من الحليب بعد الضغط عليه بأصابع اليد.