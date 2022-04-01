حالتان ستجعلان المولد ينجو من عقوبة المنشطات.. ووكيل أعماله يتوعّد

خرج وكيل أعمال اللاعب الدولي ولاعب نادي الاتحاد فهد المولد؛ عن صمته، من خلال تدوينة له أوضح فيها أنه لم يصدر أي جديد بشكل رسمي حول ما أُثير أمس حول إيقافه مؤقتاً بموجب قرار من لجنة المنشطات، وذلك بعد ظهور عينة إيجابية في تحليله.