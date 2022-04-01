حالتان ستجعلان المولد ينجو من عقوبة المنشطات.. ووكيل أعماله يتوعّد

خرج وكيل أعمال اللاعب الدولي ولاعب نادي الاتحاد فهد المولد؛ عن صمته، من خلال تدوينة له أوضح فيها أنه لم يصدر أي جديد بشكل رسمي حول ما أُثير أمس حول إيقافه مؤقتاً بموجب قرار من لجنة المنشطات، وذلك بعد ظهور عينة إيجابية في تحليله.
وقال وكيل اللاعب جراح الظفيري؛ في تدوينته: طالما لم يصدر أي خبر رسمي من الجهة ذات العلاقة؛ فإن جميع ما يثار يفتقد المهنية ويعرّض للمساءلة القانونية.
من جهته، أكّد المختص في القانون الرياضي الدولي أحمد الأمير؛ أن هناك حالتين في حال حدوث أي منهما سيكون ذلك إثباتاً لبراءة اللاعب من قضية المنشطات، وهما وجود أخطاء في اجراءات المختبر المبلغ للنتيجة الايجابية، وعدم وجود التعمُّد والخطأ في وصول المادة المحظورة إليه ودخولها إلى جسمه.
يشار إلى أن اللاعب فهد المولد؛ سبق أن تعرّض للإيقاف في عام 2019 وذلك لمدة سنة بسبب قضية المنشطات؛ مما يجعل العقوبة مضاعفة في حال ثبوت إيجابية العينة هذه المرة، بسبب تكرار الواقعة.
وكانت وسائل إعلامية قد كشفت أمس الخميس، عن إيقاف مهاجم نادي الاتحاد فهد المولد؛ مؤقتًا، بقرار من لجنة المنشطات بعد ظهور عيّنة إيجابية في تحليله.
وقالت تقارير أمس إن نادي الاتحاد تلقى خطاباً من الأمانة العامة لاتحاد كرة القدم ولجنة المنشطات يفيد بإيقاف فهد المولد حتى إشعار آخر وسيتم تحديد موعد لجلسة الاستماع للاعب في وقت لاحق بعد ظهور عيّنة إيجابية في تحليل المنشطات.
وبحسب الإجراءات والبروتوكول المتبع في اللجنة، يتم إيقاف اللاعب أو إشعار ناديه بإيقاف اللاعب عن المشاركات حتى تحديد موعد لجلسة الاستماع، وسيحضر فهد المولد وممثلوه القانونيون تلك الجلسة، للإدلاء بأقوالهم، بعد مواجهته بالعيّنة الإيجابية.