حالته حرجة.. والد ضحية خزان رفحاء يناشد نقل ابنه لمستشفى متقدم بالرياض

وأضاف: ابني لا يزال يعاني غيبوبة عميقة، ويتنفس بواسطة الأجهزة الصناعية، ولم تستجب حالته للمضادات والمغذيات. مؤكدًا أن مستشفى رفحاء العام خاطب مستشفيات عدة خارج المنطقة، لكنها اعتذرت عن عدم استقبال حالته؛ ويحتاج إلى نقل سريع لمستشفى ذي إمكانيات عالية.