حالته حرجة.. والد ضحية خزان رفحاء يناشد نقل ابنه لمستشفى متقدم بالرياض

ناشد المواطن "محمد عتيق السعدي"، من سكان محافظة رفحاء، نقل ابنه "قاسم"، البالغ من العمر 5 سنوات، إلى مستشفى متقدم في مدينة الرياض؛ وذلك إثر تعرُّضه لحادثة سقوط في خزان صرف صحي بمحافظة رفحاء؛ إذ لا يزال منوَّمًا في مستشفى رفحاء العام، وحالته الصحية حرجه للغاية.
وتفصيلاً، قال "السعدي" بصوت يملؤه الحزن: قبل 6 أيام تعرَّض ابني "قاسم" لحادثة سقوط في خزان صرف صحي متهالك بحي الفيصلية في محافظة رفحاء، وجرى انتشاله بواسطة عاملَين، أحدهما مصري، والآخر سوري، وتم نقله إلى مستشفى رفحاء العام لتلقي العناية والعلاج.
وأضاف: ابني لا يزال يعاني غيبوبة عميقة، ويتنفس بواسطة الأجهزة الصناعية، ولم تستجب حالته للمضادات والمغذيات. مؤكدًا أن مستشفى رفحاء العام خاطب مستشفيات عدة خارج المنطقة، لكنها اعتذرت عن عدم استقبال حالته؛ ويحتاج إلى نقل سريع لمستشفى ذي إمكانيات عالية.
وبث "السعدي" نداءه إلى وزارة الصحة بالتوجيه بقبول حالة ابنه في أحد مستشفيات العاصمة المتقدمة نظرًا لتوافُر الإمكانيات والأجهزة المتطورة، وكذلك الكوادر الصحية والبشرية المؤهلة. مشيرًا إلى أن حالة ابنه تعتمد على عامل الوقت والسرعة، وأي تأخير -لا قدر الله- قد يكلفه حياته.
وكانت "سبق" قد انفردت بنشر تفاصيل الواقعة في حينها، وحملت عنوان "مصري وسوري يجازفان بروحَيهما وينتشلان طفلاً هوى بخزان صرف صحي برفحاء".
وهذا هو رقم التواصل مع والد الطفل: 0534746406.