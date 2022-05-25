محليات

حبات فول ملغمة بـ403,000 قرص إمفيتامين.. مكافحة المخدرات أحبطت المخطط

الكمية ضُبطت بحوزة مقيم من الجنسية السورية ومواطن بمحافظة جدة مخبأة داخل شحنة
حبات فول ملغمة بـ403,000 قرص إمفيتامين.. مكافحة المخدرات أحبطت المخطط
إحباط محاولة تهريب أقراص إمفيتامين مخبأة داخل شحنة فول
واس
واس

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها؛ أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (403.000) قرص إمفيتامين مخدر، وضبطها بحوزة مقيم من الجنسية السورية ومواطن بمحافظة جدة، مخبأة داخل شحنة فول في قوالب بلاستيكية على هيئة حبات الفول، وتم إيقاف المتهميْن واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأكد "النجيدي" أن وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية كافة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ مستمرة في التصدي لكل مَن تُسَول له نفسه استهداف المملكة وشبابها بالمواد المخدرة.

النيابة العامة
جدة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
تهريب المخدرات

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