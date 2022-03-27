حبس أنفاس.. "أبو الهش" بين "لا تقولها 4" وما لا يخطر على بال أحد!

كشف المنتج ومقدم البرنامج الإعلامي، هشام الهويش؛ الشهير بـ"أبو الهش"، أن برنامج المسابقات "لا تقولها" في موسمه الرابع والذي سيقدمه على قناة SBC السعودية في شهر رمضان المبارك، سيكون مختلفاً تماماً ومطوراً بشكل كبير عن الأجزاء السابقة على مستوى قواعد البرامج وكيفية المشاركة، مؤكداً في هذا الصدد أهمية وضرورة التغيير والتطوير لمحتوى وشكل البرامج حتى تحظى بمتابعة واهتمام المشاهدين، في ظل السباق الكبير والتنافس المحموم بين القنوات لجذب المشاهدين والمتابعين.
وقال الهويش لـ"سبق": "حرصت على عدم تكرار نفسي وتقديم شيء جديد ومختلف ومتميز تماماً؛ حيث سيكون المشاركون في البرنامج فريقين وليس فريقاً واحداً مع زيادة في مبالغ الجوائز المقدمة للمتسابقين"، لافتاً إلى أن سرعة البديهة والذكاء سر النجاح في برنامجه الذي يشمل تحديات ومواقف مضحكة وطريفة، كما سيعيش المشاركون أجواء المنافسة والتحدي مع لحظات ممتعة تحبس الأنفاس.
وعن مشاركته في برنامج "استشارات المشاهير" الذي سيعرض على شاشة قناة SBC السعودية، وصف بأنه سيكون برنامجاً غريباً وعجيباً، وسوف تشاهدون فيه إجابة المشاهير عن أسئلة الجمهور بشكل كوميدي وعفوي وطريف "وفيه كثير من المفاجآت واستشارات ما تخطر على بال أحد في برنامج!".
من جانب آخر، أكّد الإعلامي محمد العنزي لـ"سبق"، أن التلفزيون السعودي عوّدنا سنوياً على الإبداع والتميز في المحتوى البرامجي ويشهد تطوراً كبيراً، وعبّر بمناسبة إطلاق الدورة البرامجية الرمضانية لهيئة الاذاعة والتلفزيون، عن أمنيته بأن تكون مختلفة وفيها تعويض للمشاهدين، وخاصة مع وجود مشكلات في الإنتاج بسبب جائحة فيروس كورونا حدثت خلال العامين الماضيين.
الى ذلك كشف الفنان والممثل السعودي، أحمد الرشيد، الذي قام بدور "فراج" في مسلسل "عندما يكتمل القمر" عن جزءٍ ثالث، مشيراً الى مشاركته في مسلسل "العاصوف 3" الذي سيعرض على قناة mbc.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون قد أطلقت الأربعاء، بمقر الهيئة في الرياض، أكبر دورة برامجية في تاريخها خلال شهر رمضان المبارك، وضمت الدورة أكثر من 28 عملاً متنوعاً على جميع قنواتها ومنصاتها المختلفة، وذلك في حفل التدشين على شرف وزير الإعلام المكلّف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بحضور نخب ثقافية وإعلامية في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون في الرياض.
وتضم الدورة الرمضانية باقة مميزة من البرامج والمسلسلات لعددٍ كبيرٍ من نجوم المملكة والعالم العربي، وتشهد المسلسلات تنوعاً ضخماً بين الكوميدي والدراما والأكشن، وأخذت في الاعتبار جميع اهتمامات المشاهد، وشهدت الدورة البرامجية إطلاق عددٍ من المسارات المتعددة والمتنوعة، منها: الديني والوثائقي والحواري والاجتماعي والكوميدي، وكذلك برامج المسابقات والطبخ، لتقديم محتوى برامجي يتلاءم مع رغبات واهتمامات الجمهور.
تأتي هذه الباقة البرامجية الجديدة استمراراً لما حققه التلفزيون السعودي من نجاحات في العامين الماضيين، وحرصاً على تقديم محتوى نوعي منافس ويناسب جميع الفئات ويلبي الأذواق كافة، ويراعي روحانية الشهر الفضيل وخصوصية المجتمع السعودي.