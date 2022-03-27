حبس أنفاس.. "أبو الهش" بين "لا تقولها 4" وما لا يخطر على بال أحد!

كشف المنتج ومقدم البرنامج الإعلامي، هشام الهويش؛ الشهير بـ"أبو الهش"، أن برنامج المسابقات "لا تقولها" في موسمه الرابع والذي سيقدمه على قناة SBC السعودية في شهر رمضان المبارك، سيكون مختلفاً تماماً ومطوراً بشكل كبير عن الأجزاء السابقة على مستوى قواعد البرامج وكيفية المشاركة، مؤكداً في هذا الصدد أهمية وضرورة التغيير والتطوير لمحتوى وشكل البرامج حتى تحظى بمتابعة واهتمام المشاهدين، في ظل السباق الكبير والتنافس المحموم بين القنوات لجذب المشاهدين والمتابعين.