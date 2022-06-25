حتى أمس.. وصول أكثر من ٢٣٢ ألف حاج إلى المدينة المنوّرة

وأوضحت الإحصائية أن ٢٠٠٧٩١ حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج حتى أمس، بينما استقبل مركز الهجرة البري ٢٢٩٢٦ حاجاً ، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرة إلى أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عدداً بواقع ١٠٩١١ حاجاً في المدينة المنورة يوم أمس، ومن نيجيريا بعدد ٩٧١٥ حاجاً، ومن العراق ٨٧٤٨ حاجاً، ومن إيران بعدد ٦١٣٣ حاجاً، ثم حجاج الهند بواقع ٦٠٦٧ حاجاً.