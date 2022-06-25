حتى أمس.. وصول أكثر من ٢٣٢ ألف حاج إلى المدينة المنوّرة

كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى أمس بلغ ٢٣٢٧٥٦ حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.
وأوضحت الإحصائية أن ٢٠٠٧٩١ حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج حتى أمس، بينما استقبل مركز الهجرة البري ٢٢٩٢٦ حاجاً ، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرة إلى أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عدداً بواقع ١٠٩١١ حاجاً في المدينة المنورة يوم أمس، ومن نيجيريا بعدد ٩٧١٥ حاجاً، ومن العراق ٨٧٤٨ حاجاً، ومن إيران بعدد ٦١٣٣ حاجاً، ثم حجاج الهند بواقع ٦٠٦٧ حاجاً.
وذكرت الوزارة أن ١٥٢٣٩٦ حاجاً غادروا المدينة المنوّرة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرّمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة أمس ٨٠٣٣٧ حاجاً من جنسيات مختلفة.
وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ ٤٣١ زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنوّرة خلال موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تمّت مباشرتها ٩٤٦ عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة ٥٤٧ حاجاً، إضافة إلى تنفيذ ٢٦ زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منوّمين في المستشفيات خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ ١٥٥ زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدّمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.