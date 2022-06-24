حتى أمس.. وصول أكثر من 214 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وأوضحت الإحصائية أن ١٨٩٤٤٧ حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس، بينما استقبل مركز الهجرة البري ١٧٣٤٤ حاجاً، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرةً إلى أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عدداً بواقع ١٥٧٠١ حاج في المدينة المنورة يوم أمس، ومن العراق بعدد ١٠٥٦١ حاجاً، ومن نيجيريا ٨٣١٢ حاجاً، ومن الهند بعدد ٧٦٦٤ حاجاً، ثم حجاج إيران بواقع ٦٥٥٧ حاجاً.