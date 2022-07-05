"حجاج إندونيسيا": توعية ضيوف الرحمن بلغاتهم تُمَكنهم من أداء المناسك وفق الكتاب والسنة

ونوّه الحاج "ثري موليانا" بجهود قيادة المملكة للعناية ببيوت الله عز وجل ومنها الحرمان الشريفان ومساجد الحل؛ مؤكدًا أن ما رأيناه اليوم في مسجد التنعيم هو خدمات متكاملة من كل النواحي؛ في مقدمتها وجود كوادر سعودية لخدمتنا، ونحن نقدر ونحترم السعودية على جهودها في خدمة الحاج، سائلًا المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين.