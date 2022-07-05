"حجاج إندونيسيا": توعية ضيوف الرحمن بلغاتهم تُمَكنهم من أداء المناسك وفق الكتاب والسنة

أكد عدد من ضيوف الرحمن من جمهورية إندونيسيا، أن توعية حجاج بيت الله الحرام باللغة التي يتحدثون بها؛ تُمَكنهم من أداء نسك الحج وفق ما جاء به الكتاب والسنة وبكل يسر وسهولة؛ مُشيدين بما تُقَدمه قيادة المملكة العربية السعودية من تسهيلات لضيوف الرحمن وكانت محل تقدير من الجميع.
جاء ذلك في تصريحات لهم عقب تواجدهم في مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالتنعيم.
وفي البداية قال الحاج الدكتور هوني أودكور: إن ما تقدمه المملكة من خلال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية الحاج من خلال كبائن التوعية الإسلامية؛ جهود مشكورة ومحل تقدير من الجميع.
وأضاف أن وجود مترجم يتحدث بلغتنا سهّل علينا فهم كثير من المسائل المتعلقة بالحج.
وقال الحاج "ودودوا" من ذات الجنسية: نشكر الله أولًا ثم قيادة المملكة العربية السعودية على كرم الضيافة والحفاوة التي تلقيناها منذ وصولنا للديار المقدسة؛ مشيرًا إلى أن كبائن التوعية الإسلامية وفّرت لهم كتيبات توعوية لبيان مناسك الحج والعمرة؛ داعيًا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحفظ المملكة وشعبها من كل سوء ومكروه.
ونوّه الحاج "ثري موليانا" بجهود قيادة المملكة للعناية ببيوت الله عز وجل ومنها الحرمان الشريفان ومساجد الحل؛ مؤكدًا أن ما رأيناه اليوم في مسجد التنعيم هو خدمات متكاملة من كل النواحي؛ في مقدمتها وجود كوادر سعودية لخدمتنا، ونحن نقدر ونحترم السعودية على جهودها في خدمة الحاج، سائلًا المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين.